Dr. Paulo Araújo: 'Não devemos minimizar o que aparece de diferente em nosso corpo. Devemos sempre procurar um médico para ter o diagnóstico o quanto antes e evitar consequências mais graves'Divulgação

Publicado 28/07/2021 20:00 | Atualizado 29/07/2021 00:16

SÃO GONÇALO - Comemorado todo 27 de julho, o Dia Mundial de Prevenção e Conscientização do Câncer de Cabeça e Pescoço movimenta uma campanha anual que alerta a população para a importância do diagnóstico precoce para maior possibilidade de cura da doença. Pelo Julho Verde, o especialista Paulo Araújo, que atende no Posto de Atendimento Médico (PAM) de Alcântara, realizou esta semana uma ação junto aos pacientes que aguardavam na sala de espera da unidade de saúde, em que levou informação e orientação sobre o assunto.

Ele pediu atenção especial aos principais sinais da doença, como nódulos que crescem rapidamente, afta que não cicatriza por mais de 15 dias, rouquidão constante, verruga na língua que dói, sensação de espinho na garganta, manchas brancas na boca, sangramentos ou obstruções nasais e dores constantes no ouvido.

“Precisamos prestar mais atenção ao próprio corpo e ao corpo de parentes e amigos próximos. Às vezes, o câncer está, literalmente, na cara e a gente não vê. Não podemos minimizar o que aparece de diferente. Devemos sempre procurar um médico para ter o diagnóstico o quanto antes e evitar sequelas”, enfatizou Paulo Araújo.

Além de observar os sinais mais comuns, deve-se evitar os fatores de risco. Os dois principais são o tabagismo e o alcoolismo.

“Evitá-los é a melhor forma de prevenção. O tabagismo e o etilismo são os principais, mas há outros fatores que podem evoluir para o câncer de cabeça e pescoço, como a contaminação pelo vírus HPV, mate quente, exposição ocupacional, exposição à radiação, maus hábitos alimentares, má higiene da boca e predisposição genética”, resumiu o médico.