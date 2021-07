O prefeito, Capitão Nelson, participando da entrega dos primeiros cartões desta retomada do serviço, este ano, em sua gestão - Divulgação / Lucas Alvarenga

O prefeito, Capitão Nelson, participando da entrega dos primeiros cartões desta retomada do serviço, este ano, em sua gestãoDivulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 28/07/2021 18:00 | Atualizado 29/07/2021 00:50

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social reabilitou o serviço de confecção do cartão de passagem de ônibus interestadual para o idoso. O serviço, que estava parado desde o ano de 2017, foi retomado nesta gestão, beneficiando munícipes a partir de 60 anos e com renda mensal de até dois salários mínimos, proporcionando descontos de 100% ou 50% no valor das passagens rodoviárias para outros estados.

A entrega dos primeiros cartões após a retomada do serviço começou na segunda-feira (26) - Dia dos Avós - pessoalmente pelo prefeito Capitão Nelson a idosos atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do bairro de Neves. O benefício foi retomado pela Assistência Social após análise realizada pela pasta através da Vigilância Socioassistencial, do Serviço de Proteção Social Básico, que constatou a interrupção do serviço. Antes da confecção dos passes, quem buscava o benefício recebia um documento provisório, com validade de 180 dias, que precisava de renovação após o período de validação terminar.

Publicidade

“A gratuidade nos transportes intermunicipais é um benefício de extrema importância para os idosos, principalmente neste momento de pandemia, com o alto índice de desemprego que estamos atravessando. Aqui trabalhamos em conjunto: o CRAS, a Vigilância Socioassistencial e a Assistência Social, para chegarmos ao objetivo”, destacou o prefeito Capitão Nelson.

O secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, destacou os esforços que vêm sendo realizados para a retomada de serviços para a população. “Ao longo do tempo e com a escassez de repasses, muitos serviços da Assistência foram se deteriorando. Estamos comprometidos com todas as questões da Assistência Social para resgatar esses serviços do município”, disse.

Publicidade

A data para entrega dos primeiros cartões foi escolhida com carinho para destacar a importância dos idosos para o município. “Escolhemos o Dia dos Avós para realizar essa entrega especial. É importante ressaltar que realizamos um trabalho integrado para atendimento dos idosos, com apoio e acompanhamento realizados nos Cras do município. À medida que a pandemia for reduzindo, eles poderão viajar, visitar parentes que estão distantes e retomar a normalidade de suas vidas”, exclamou o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

Para acessar o benefício, os idosos precisam ter renda de até dois salários mínimos e ter as informações atualizadas no Cadastro Nacional de Informações (CNIS), do Governo Federal. Após a atualização, o requerente se inscreve pelo site carteiraidoso.cidadania.gov.br . Concluído o processo, ele solicita no CRAS mais perto de sua residência a confecção do documento, feito pela Secretaria de Assistência Social e encaminhado para o CRAS.

Publicidade

Os munícipes que não tiverem acesso à internet ou encontrem dificuldades para realizar o cadastro, podem procurar o CRAS mais próximo de suas residências para serem orientados e informados sobre o benefício. Para conseguir 100% de desconto no valor da passagem, o idoso deve procurar a empresa com antecedência para agendar a viagem.

Endereços dos Centros de Referência de Assistência Social de São Gonçalo (CRAS):

Publicidade

Rua Oscar Lourenço nº 362, Jardim Alcântara. Telefone: 2624-6443

Avenida Eugênio Borges s/nº, Arsenal. Telefone: 3711-2720

Publicidade

Rua Dona Clara nº 541, Boaçu. Telefone: 2604-4574

Rua Mentor Couto nº 925, Engenho Pequeno. Telefone: 3703-1885

Publicidade

Rua Aquilino de Carvalho s/nº, Guaxindiba. Telefone: 2614-9742

Rua Antônio Leôncio nº 33 lote 1, Itaoca. Telefone: 2607-8649

Publicidade

Rua Leão Gambeta nº 533 (Antiga Rua 13), Jardim Catarina. Telefone: 2603-1312

Rua Lenor nº 108 casa 1, Porto Velho. Telefone: 2624-0018

Publicidade

Rua Faustino Fonseca nº 569, Rio do Ouro. Telefone: 3605-2425

Rua Alfredo Bahiense nº 1201, Porto do Rosa. Telefone: 2605-2655

Publicidade

Rua Rubens Doria, nº 1, Salgueiro. Telefone: 2723-4218

Avenida Castrucio Justi, lote 8, Santa Isabel. Telefone: 3710-3077

Publicidade

Rua Inês Peixoto, lote 20, Quadra 100, Jardim Catarina. Telefone: 3606-1836

Rua Doutor Porciúncula nº 395, antigo 3 B.I., Venda da Cruz

Publicidade

Rua São Pedro nº 2, Vista Alegre. Telefone: 2706-3607