MC JoãoFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 29/07/2021 15:01

Rio - O MC João, cantor de "Baile de Favela", publicou em sua rede social uma comemoração sobre a conquista da medalha de prata da ginasta Rebeca Andrade, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A apresentação no solo da final do individual foi introduzida com o hit do funk.

"Vamos, Rebeca! É prata. Medalha de prata com gosto de ouro. Uma guerreira", disse o MC João.

Em seguida, o cantor fez outro publicação agradecendo a escolha da música para a apresentação final da ginasta Rebeca Andrade. Em 2019, no Pan-Americano, a atleta usou a mesma música durante uma apresentação.

Nesta quinta, Rebeca conquistou a medalha de prata na ginástica artística feminina do Brasil. Durante a prova, a soma das notas deve-se aos quatro aparelhos, no entanto, a atleta só não foi melhor que americana Sunisa Lee. Além disso, a ginasta vai enfrentar outras duas finais em Tóquio, no salto e no solo.

