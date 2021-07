Ex-mulher de jogador do Palmeiras estaria tendo affair com atleta de clube rival

Rio - O próximo sábado será marcado por mais um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. São Paulo e Palmeiras se enfrentam, às 19 horas, no Morumbi.

Se o jogo em si já prometia pegar fogo, diante da rivalidade, a partida ganhou mais um elemento polêmico. Isso porque, segundo o colunista Leo Dias, Luan, volante do São Paulo, está se relacionando com Mallu Ohana, ex-esposa do jogador Dudu, meia do Palmeiras.

Vale lembrar que o caso entre o jogador alviverde e Mallu terminou de forma conturbada, com acusações de agressões e também uma decisão judicial a favor do craque alviverde.

Ainda de acordo com o colunista Leo Dias, o novo casal, segundo pessoas próximas, estão se conhecendo a cerca de 20 dias, mas ainda se mantém discretos quando o assunto é exposição da relação.

Vale lembrar que, em junho do ano passado, Mallu Ohanna abriu um Boletim de Ocorrência no qual acusou Dudu de agressão. O jogador negou as acusações, e o caso foi parar na Polícia. Mallu relatou ter levado socos na cabeça, na região do peito e puxões de cabelo, ao encontrá-lo na garagem do imóvel em que ela mora. Ainda de acordo com seu depoimento, funcionários tiveram que intervir.

Dudu compareceu à delegacia e se defendeu com imagens do circuito interno da TV. Após a investigação, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) encerrou o inquérito e declarou o jogador inocente.

De acordo com o documento divulgado, não haveriam provas suficientes para acusar o jogador. "Diante do que se apurou, no curso das investigações, com fulcro na análise técnico-jurídica preconizada no artigo 2°, §6°, da Lei 12.830/2013, impele concluir que não há elementos para o indiciamento de Eduardo Pereira Rodrigues", diz.

Os depoimentos de Mallu foram classificados como contraditórios, além de ela ter sido acusada de ameaçar duas testemunhas. O jogador também havia deixado seu telefone celular com a polícia para perícia, enquanto sua ex-mulher não entregou o aparelho. Os laudos divulgados também negaram qualquer indício de agressão.

