Tóquio - Um dos maiores nomes da ginástica brasileira, Daiane dos Santos não escondeu a emoção após a medalha de prata conquistada por Rebeca Andrade. Atuando como comentarista do grupo Globo nos Jogos Olímpicos, a ex-ginasta vibrou com o resultado da compatriota e exaltou a importância deste feito.

Daiane é uma lenda na modalidade. A apresentação de solo ao som de "Brasileirinho" marcou história no país. Apesar de não ter conseguido uma medalha olímpica, a atleta conseguiu o ouro no Mundial de Ginástica de 2004. Nesta quinta-feira (29), com a primeira conquista feminina em Jogos Olímpicos, a ex-atleta exaltou a representatividade da prata de Rebeca Andrade.

"A primeira medalha (feminina de ginástica) do Brasil em um mundial foi negra e a primeira medalha Olímpica é negra. Isso é muito forte. Durante muito tempo as pessoas diziam que não poderia ter uma ginasta negra. Que as pessoas negras não poderiam praticar certos esportes. E a gente vê hoje a primeira medalha para uma menina negra. Tem uma representatividade muito grande atrás de tudo isso", disse Daiane dos Santos.

A trajetória de Rebeca também é marcada por muita dificuldade de imprevistos que chegaram para atrapalhar suas conquistas. Daiane exaltou a luta da vice-campeã olímpica para se tornar o segundo maior nome do mundo na atualidade.

"Uma menina que veio de uma origem muito humilde, que foi criada por uma mãe solo (...), que aguentou tudo que ela aguentou, todas as lesões e tá aí hoje para ser a segunda melhor atleta do mundo: uma brasileira. A ginástica esperou muito por essa medalha."