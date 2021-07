Judocas em preparação para dia de competições na Nippon Budokan, em Tóquio - AFP

Publicado 28/07/2021 18:15 | Atualizado 28/07/2021 18:29

Tóquio - Um atleta do sudão se recusou a enfrentar um rival e Israel, nas oitavas de final do judô, na categoria até 73 kg. O sudanês Mohamed Abdalrassol não compareceu a disputa contra Tohar Bubul na última segunda-feira. Essa é a segunda desistência de um atleta em disputas contra israelenses.

Na última, Fethi Nourine, da Argélia, desistiu das Olimpíadas após o sorteio das chaves indicar um possível embate contra o mesmo Tohar Butbul. A justificativa dada pelo atleta e pelo técnico para a negativa foi que o país se recusava a normalizar relações com Israel. Por conta da decisão, os dois acabaram suspensos pela Federação Internacional de Judô.

A desistência do sudanês ainda não foi justificada pelo comitê olímpico do Sudão, mas o Comitê Olímpico Internacional (COI) já ligou o alerta para a situação. "O COI está sempre preocupado com esses casos e os está monitorando de perto", disse o diretor do Comitê Olímpico Internacional, James Macleod.

Ainda segundo ele, caso haja abusos flagrantes à Carta Olímpica, que rege à prática de esportes, o órgão se compromete a tomar todas as medidas necessárias a esse respeito.

A relação historicamente complicada entre os países seria uma justificativa para a desistência do atleta. Conflitos entre Israel e a Palestina se intensificaram no último ano.