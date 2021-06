Naftali Bennett ocupará o cargo de premiê pelos próximos 18 meses - AFP

Por iG Último Segundo

Publicado 14/06/2021 08:41 | Atualizado 14/06/2021 08:52

Naftali Bennett é o novo primeiro-ministro de Israel e assumirá o cargo após 12 anos de Benjamin Netanyahu no poder. Uma votação no parlamento ratificou sua vitória neste domingo (13). Sua ascensão ao cargo de premiê se deve a uma aliança heterogênea entre partidos de esquerda, centro e direita.



Bennett é líder do partido Yamina, uma coalisão política entre partidos de direita, desde 2012. Considerado um ultradireitista, Naftali defende a permanência de colônias israelenses na Cisjordânia e tem como pauta inegociável o controle de Jerusalém Oriental.

Fora da sua vida política, Naftali é filho de pais norte-americanos e um empresário bem-sucedido após vender sua startup de cibersegurança denominada Cyotta, em 2005, por U$ 145 milhões. Também já passou pelo exército israelense, onde chegou a integrar o Sayyeret Matkal, prestigiada divisão de soldados de elites.

Bennett construiu sua carreira na política através de movimentos religiosos sionistas, movimento que defende colonização de áreas palestinas, apoio ao conservadorismo regional e liberalismo econômico.