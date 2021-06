Israel e Rodolffo no 'Altas Horas' - Reprodução

Israel e Rodolffo no 'Altas Horas'Reprodução

Por iG

Publicado 13/06/2021 09:41

São Paulo - Israel e Rodolffo foram dois dos convidados do "Altas Horas" deste sábado. Os cantores falaram da carreira, cantaram e também revelaram que já passaram um ano sem se falar por conta de uma briga. Eles disseram ainda que o público nem desconfiava do que acontecia nos bastidores.

"Uma vez a gente ficou quase um ano sem se falar. A gente subia no palco e não se falava", conta Israel. "Um ano sem olhar na cara um do outro e ninguém nunca percebeu nada", completa Rodolffo.

Os sertanejos disseram que continuaram com a rotina profissional normalmente, comparecendo a todos os compromissos e shows. Israel e Rodolffo não revelaram qual foi o motivo da briga, mas disseram que vai ser difícil algo conseguir separá-los após tantos anos de parceria.

Israel brincou que nem mesmo qualquer polêmica que Rodolffo vivesse no "BBB 21" iria estremecer a relação profissional e de amizade que os dois têm. Falando no reality show, o ex-BBB também contou que se encontra com Caio de vez em quando. "Às vezes eu encontro com ele e a gente mata a saudade. Só não tem beijo na boca e alisamento", brinca.