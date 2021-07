Barbara faz defesa e para o ataque da seleção chinesa - AFP

Publicado 28/07/2021 13:43

Tóquio - Goleira titular da seleção feminina, Barbara se envolveu em uma polêmica nesta quarta-feira (28) nas redes sociais. A jogadora respondeu ao comentário publicado por Andrea Pontes, atleta paralímpica, que pedia a retirada da arqueira do time comandado pela sueca Pia Sundhage e uma troca com Babi, goleira do Handebol.

"Galera, uma sugestão: põe a @babiarenhart (goleira do handebol) no lugar da @barbaragol1 e tá tudo resolvido, Brasil campeão!", escreveu Andrea Pontes.

Bárbara respondeu a crítica:

"Por que não vem você no meu lugar. 'Jaja' começa a sua competição, será que você tem competência para chegar a menos a conhecer? Tem competência de ir a 4 paralimpíadas? Porque cada um com suas limitações né. Vai treinando aí que assim como eu treino PKR vc vai precisar pra tentar estar ao menos em uma Paralimpíadas", rebateu a goleira da seleção feminina.

Na sequência, Andrea Pontes rebateu:

"Se você não sabe já fui a 6ª melhor do mundo na minha categoria! Não lembro de vc ter sido a 6ª melhor goleira do Brasil. Não estou na Olimpíada porque o programa olímpico cortou a categoria VL1 (que é a minha)...então não fala bobagem sem saber! Mas, enfim...Quer fazer um tiro de 200m velocidade comigo? Vc aguenta? "cheinha" como vc tá o arrasto do caíque vai ser grande! E antes que eu esqueça vai treinar pra não tomar outro frango e afundar o Brasil de novo!"

Ainda no Instagram, Andrea postou stories com mensagens enviadas por Barbara e falou: "Além de frangueira é mal educada"; "Ao invés de ficar discutindo no Instagram, vai treinar para ver se emagrece 'cheinha'."

A seleção feminina enfrenta o Canadá na próxima sexta-feira pelas quartas de final do torneio feminino de futebol dos Jogos Olímpicos. A partida está marcada para 5h (de Brasília).