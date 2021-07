Gil do Vigor participa da programação olímpica da Globo - Reprodução

Gil do Vigor participa da programação olímpica da GloboReprodução

Publicado 28/07/2021 07:39 | Atualizado 28/07/2021 07:44

Rio - Gil do Vigor é mesmo um queridinho da Globo. O economista foi convidado para participar da programação olímpica da emissora e entrou ao vivo, logo após a eliminação de Maria Portela no judô. O ex-BBB conversou com Alex Escobar e falou sobre o uso de seu bordão "Brasiiiiil" em alguns momentos da transmissão.

fotogaleria

Publicidade

"Eu estou chocado, amei, achei perfeito. Quando vem o Brasil sil sil, eu acho maravilhoso. Estou muito feliz em poder, de alguma forma, estar juntinho aí das Olimpíadas, que eu amo, sou apaixonado pelo esporte. O esporte faz parte do nosso Brasil, está no nosso sangue, então estou me sentindo regozijado", afirmou.

Gil também falou sobre os momentos marcantes desta primeira semana de Olimpíadas. "Ver participantes que batalharam tanto, que têm uma história... Sei como o esporte é difícil, requer muita entrega, requer que você abra mão de muita coisa, então ver atletas que se dedicaram tanto, atletas nordestinos, com história. Uma menina de 13 anos, com toda aquela responsabilidade e ela sorrindo, dançando..."

Publicidade

"Então, é isso, o esporte brasileiro é isso. Não importa nossa idade, a gente está com sangue nos olhos e nossa leveza. Ver o Ítalo que também vigorou, regozijou, é só ver pessoas que batalharam tanto, que estão realizando sonhos, e para mim é a parte feliz de quem nós somos", completou.