Novak Djokovic - AFP

Novak Djokovic AFP

Publicado 28/07/2021 17:52

Rio - O sistema de confinamento em Tóquio para os atletas que testaram positivo para a Covid-19 é de serem submetidos a um regime de quarentena rigoroso. No entanto, alguns esportistas criticam o sistema e exigiram mais tempo ao ar livre. A informação é do portal "RFI".

Os atletas passam por exames diários, e caso apresentem resultados positivos para o coronavírus, devem ser hospitalizados ou isolados. No entanto, a organização olímpica holandesa denunciou, na terça-feira (27), as condições que os esportistas foram submetidos, sendo confinados em "quartos muito pequenos", sem ventilação e sem acesso à luz do dia.

Publicidade

A skatista Candy Jacobs, de 31 anos, postou em sua rede social um vídeo onde afirma que continua apresentando resultado positivo após oito dias de quarentena. "Precisamos de ar livre (...). As janelas estão fechadas, as portas nunca abrem. Isso não está correto", disse Jacobs.

Além disso, ela postou um vídeo no qual aparece um espantalho sentado em sua cama, com os seus pertences, equipamentos esportivos e ironiza: "Novo detido na prisão olímpica". Diante dessa situação seis holandeses protestaram ficando imóveis por mais de sete horas no saguão do hotel.

Publicidade

Após o protesto, os esportistas conseguiram 15 minutos para poderem ficar ao ar livre, segundo a skatista Candy Jacobs. Nesta semana, a imprensa anunciou o sétimo caso positivo na delegação da Holanda. A pessoa infectada faria parte do corpo técnico da equipe de remo. Durante os Jogos Olímpicos, foram identificados 169 casos que deram resultado positivo para a Covid-19, entre atletas e equipes da organização.