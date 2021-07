Novo lote foi entregue na noite desta terça-feira, 27, e será distribuído entre os estados - Divulgação / Celso Ávila

Publicado 27/07/2021 22:00

Na noite desta terça-feira, 27, uma nova remessa com 1.053.000 de doses de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil . As doses desembarcaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), por volta das 20h15.



O 29º lote entregue ao governo federal será destinado ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Assim que as vacinas forem recebidas pela pasta, serão distribuídas entre os estados.

Até o momento, a farmacêutica já entregou 24 milhões de doses do imunizante ao Brasil. "Faltam quase 6 milhões que serão entregues até o dia 1º de agosto, para completar as 30 milhões de doses que terão sido entregues ao Governo brasileiro neste primeiro semestre de 2021", disse o representante da Pfizer no país.



As doses que desembarcaram nesta terça fazem parte do primeiro contrato, assinado entre o governo e a Pfizer em março deste ano, que prevê a entrega de 100 milhões de imunizantes até o final de setembro.

