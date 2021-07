Deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) - Reprodução

Publicado 27/07/2021 20:00

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) divulgou uma nota comentando as informações da Polícia Legislativa sobre as perícias das câmeras no prédio onde mora.

"A nota da Depol prova o que eu tinha dito desde o início sobre as datas do ocorrido e derruba a tese espalhada por governistas de suposto acidente de carro: eu não saí de casa, como, aliás, é de praxe nos finais de semana. Eu mesma pedi perícia à PCDF do meu automóvel para comprovar que não houve qualquer avaria", diz a deputada.

Joice afirma ainda que não existem câmeras de segurança nas escadas, nem nas entradas dos apartamentos funcionais. "eu mesma chamei a atenção para o problema em meu depoimento à Depol e agentes alegaram que seria para resguardar a "privacidade" dos parlamentares. Comuniquei a falha de segurança também à Procuradoria da Mulher da Câmara e à Polícia Civil", disse.