Em um vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar aparece portando um fuzil dentro de um helicópteroReprodução internet

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 17:50

A deputada federal Magda Mofatto (PL-GO) anunciou que foi atrás para capturar o serial killer Lázaro Barbosa, de 32 anos, foragido há 12 dias pelo interior de Goiás. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar aparece portando um fuzil dentro de um helicóptero.

A parlamentar, de 72 anos, disse na publicação. "Te cuida, Lázaro. Se o Caiado não deu conta de te pegar, eu estou indo aí te pegar. Comandante, rumo para Cocalzinho".

O vídeo gerou diversas críticas contra a deputada federal por fazer uma "brincadeira" com a situação. Várias pessoas comentaram sobre a "falta de noção" da parlamentar diante de um assunto tão sério e grave que afeta moradores das cidades de Goiás há dias.

Nas redes sociais, a deputada federal se intitula como "empresária, defensora do Turismo e do direito à legítima defesa para o cidadão de bem". Em vídeos publicados nas redes, é possível ver que Magda pratica tiro esportivo e posta vídeos com armas e fotos de seus treinamentos.

O homem é acusado de matar quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no dia 9 deste mês. Desde então, ele começou a ser procurado pelos policiais na região. A polícia local tem se movimentado ao longo desses dias com uma grande operação de caça.

Na semana passada, a captura por Lázaro virou motivo de atrito entre os governadores Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, e governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).

Ibaneis afirmou que Lázaro "está fazendo a polícia do Distrito Federal e de Goiás quase como de bobas". Por sua vez, Caiado pediu que o governador do DF não ofendesse a polícia do estado goiano. "Que Ibaneis não se atreva a desrespeitar policiais goianos, os melhores do país, novamente. Não admito. Se ele trata policiais do DF com grosseria, minha solidariedade a eles. Em Goiás, a polícia é nosso orgulho. Trabalha sério para prender o facínora sem produzir mais vítimas", disse ele.