Brasil

Gilmar Mendes pede manifestação da PGR sobre ameaças de Braga Netto às eleições 2022

Braga Netto declarou a um importante interlocutor político do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que ele dissesse 'a quem interessar' que as Forças Armadas não estarão dispostas a permitir a realização dos pleitos estadual e federal no ano que vem sem a adoção do voto impresso

Publicado 27/07/2021 16:57 | Atualizado há 57 minutos