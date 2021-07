Deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) - Reprodução

Publicado 26/07/2021 19:28

Em depoimento à imprensa nesta segunda-feira, 26, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL) disse suspeitar de duas pessoas que podem ter a agredido. "São suspeitas minhas, por conta de questões políticas, e eu não posso ser leviana", explicou à CNN, sem citar nomes.

No sábado passado, a parlamentar acordou com fraturas e hematomas espalhados pelo corpo. Desde então, a Polícia Legislativa (Depol) investiga a suposta agressão sofrida por Joice, que afirma não se lembrar do ocorrido.



Um objeto não identificado foi encontrado na casa de Joice, onde teria acontecido a agressão. Segundo a deputada, o objeto não tinha marcas de sangue. "É simplesmente um objeto que não pertence a absolutamente ninguém da minha casa. (...) Precisa saber como foi parar lá dentro", completou.

A parlamentar também disse que fez um boletim de ocorrência contra o senador Styvenson Valentim (Podemos), que insinuou que ela teria feito uso de drogas. Joice afirmou que fará mais denúncias, já que tem sofrido vários ataques nas redes sociais.

"Há muitas outras informações e boletins que eu farei contra outras pessoas que estão estimulando violência contra a mulher e feminicídio", disse à CNN.