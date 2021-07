Jovem chegou a ser socorrida por uma amiga, mas não resistiu e morreu durante cirurgia - Reprodução internet

Publicado 25/07/2021 14:39 | Atualizado 25/07/2021 14:44

Goiás - A jovem Thawany Santos Silva, de 23 anos, foi morta a facadas após uma briga em uma rede social. Os suspeitos são dois irmãos que foram presos. O caso aconteceu neste sábado, 24, em Caldas Novas, em Goiás, a cerca de 170 km da capital goiana.

De acordo com o portal Metrópoles, o delegado responsável pelo caso, Khlisney Kesser Campos, disse que, há aproximadamente três meses, duas jovens começaram a discutir pela internet em razão de um relacionamento que a vítima teve com um ex-namorado de uma amiga da acusada pelo assassinato.



Depois dessa briga, a mulher suspeita do ataque foi até a casa da vítima e contou com a ajuda de um irmão. Os irmãos também tiveram ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a jovem foi golpeada no abdômen. Ela chegou a ser socorrida por uma amiga, mas não resistiu e morreu durante cirurgia.

Após esfaquearam Thawany, eles fugiram do local e procuraram socorro médico em uma unidade de pronto atendimento (UPA). Durante depoimento ao delegado, a dupla confirmou a briga na casa da vítima, mas não falaram sobre quem teria esfaqueado a jovem.

A polícia já identificou testemunhas no local do esfaqueamento e, com isso, os irmãos podem responder por homicídio.