Vice-presidente da República, Hamilton Mourão - Antonio Cruz/ Agência Brasil

Vice-presidente da República, Hamilton MourãoAntonio Cruz/ Agência Brasil

Publicado 25/07/2021 22:21 | Atualizado 25/07/2021 22:22

Brasília - A viagem do general Hamilton Mourão para Angola, a mando do presidente Jair Bolsonaro, custou até o momento R$ 340 mil, segundo o sistema Painel de Viagens, desenvolvido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, aponta o Antagonista.



O custo da viagem pode ser maior, já que os dados ainda não foram totalmente computados.

Publicidade

O vice-presidente teria ido ao país para defender interesses da Igreja Universal do Reino de Deus, do pastor Edir Macedo. No entanto, o presidente de Angola, João Manuel Lourenço, rejeitou receber uma delegação de parlamentares brasileiros pró-Igreja Universal, que defenderia a presença da instituição no país africano.

Integrantes da igreja no país africano acusam o comando da Universal de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e racismo.