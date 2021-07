A família recebeu Frajola após o retorno do filhote - Reprodução

Publicado 21/07/2021 11:41 | Atualizado 21/07/2021 11:43

Um gato passou por uma aventura inusitada que deixou sua família bastante preocupada. O felino, apelidado de Frajola Aventureiro, fez uma viagem de 250km escondido dentro do motor de um carro no último dia 11 e foi recebido nesta terça-feira, 20, por sua dona, Bruna Sparremberger, o filho dela, Pietro, e o resto da família, em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo informações do G1, Bruna e a família, que moram em Capão da Canoa, saíram no fim de semana do dia 10 de julho para visitar a sogra e deixaram Frajola e o outro gato da família, Black, em casa. No entanto, deixaram a janela aberta para que Black pudesse sair e voltar para dentro de casa, já que ele havia ficado na rua.



Na volta para casa, Bruna conta que não ouviu o filhote miando e, quando se deu conta do desaparecimento, começou a divulgar o desaparecimento do gato nas redes sociais e grupos de WhatsApp de donos de animais.



O gato havia entrado dentro do motor de um carro, mas ninguém notou a presença do filhote, que viajou 250 km entre a casa da família e Estrela, no Vale do Taquari. Ele não sofreu ferimentos, e foi resgatado pelo motorista Marcelo Petter ao chegar em Estrela. O felino recebeu todos os cuidados até terça, quando ganhou uma carona de familiares de Marcelo para voltar para casa.



Após o ocorrido, o gato ganhou até mesmo um perfil no Instagram. "O gato mais famoso de Capão da Canoa/RS. Sobrevivente de uma aventura em quatro rodas".

Entenda a história

Na segunda-feira, 13, a família de Bruna recebeu retorno das mensagens divulgando o desaparecimento do filhote. "O cunhado do Marcelo [dono do carro onde o gato viajou] mostrou uma foto: esse é teu gato? Eu disse que era, porque eu coloquei uma fita mimosa laranja para colocar os nossos contatos nele. Aí ele começou a contar a história, que ele tinha ido dentro do motor do carro. Foi uma mistura de alívio com preocupação, como ele não caiu, como não se machucou?", disse ao G1.



Marcelo Petter é morador de Estrela e havia passado o fim de semana em Capão da Canoa com a família. O homem contou que no domingo havia ouvido um miado, mas procurou e não achou nada. No dia seguinte, já em Estrela, ele foi trabalhar (a cerca de 7km de casa) e deixou o carro estacionado o dia inteiro, mas apenas mais tarde o felino foi encontrado.



"A tardinha fui no aniversário do meu pai. Estava brincando com a minha afilhada de 3 anos, que tem mais ou menos a idade do filho da Bruna, quando ouvi o miado de gato. Começamos a procurar, parecia que estava embaixo do carro, e nada. Pensei: parece ser dentro do carro, daí eu abri o capô e estava lá os olhinhos dele me olhando num lugar bem apertado", conta.



Marcelo disse que não sabia que o gato de Bruna estava desaparecido, mas lembrou do miado que a família havia escutado um miado durante o café da manhã no domingo.



"Mas pensei: não pode ser, o gato vir de Capão até Estrela e está intacto. Mandei mensagem pro meu cunhado, daí ele disse que ia passar lá no prédio. Pra nossa surpresa, era o gato deles mesmo. Uma história muito louca, o gato vir até aqui e eles procurando o gato lá".