Elevação do nível do Rio Carangola afetou a produção de água em Porciúncula Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 18:55 | Atualizado 22/02/2021 07:26

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) interrompeu o fornecimento de água em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, em função da cheia do Rio Carangola após a forte chuva que atingiu a região. A Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade teve a produção afetada neste último sábado.



De acordo com a empresa, somente após a estabilização do nível do rio é que o abastecimento retornará ao normal. No entanto, o abastecimento pode levar até 24 horas para ser normalizado por completo em alguns locais, como ruas altas e pontas de sistema.

Publicidade

A orientação da Companhia é que os clientes usem água de maneira bem equilibrada, assim como adiar as tarefas que necessitem de um grande consumo de água. Os clientes que precisarem podem solicitar o seu abastecimento por carro-pipa pelo 0800-282-1195.