Prefeitura do Rio multa de R$ 1 milhão à Cedae por despejo de esgoto na Lagoa Rodrigo de Freitas Divulgação / Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 10:21 | Atualizado 18/02/2021 11:09

Rio - A Prefeitura do Rio multou a Cedae em R$ 1 milhão por despejo de esgoto no Rio dos Macacos, que desemboca na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a companhia já tinha sido notificada nos dias 14 e 22 de janeiro para que resolvesse o problema de uma bomba elevatória próxima à comporta que fica na Rua General Garzon, nas imediações da Ilha Piraquê.



A pasta informou que mesmo após as notificações, o problema persistiu e técnicos da Coordenadoria de Defesa Ambiental concluíram que a Cedae executou os serviços de forma paliativa. A secretaria de Meio Ambiente ressalta que a poluição no Rio dos Macacos reduz a quantidade de oxigênio na Lagoa, em um momento de altas temperaturas e poucas chuvas, "o que torna o equilíbrio do ecossistema ainda mais difícil, elevando o risco de morte de peixes".

Publicidade

Prefeitura do Rio multa Cedae em R$ 1 milhão por despejo de esgoto na Lagoa Rodrigo de Freitas.



Crédito: Divulgação / Secretaria Municipal de Meio Ambiente#ODia pic.twitter.com/jmm5DiUun6 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2021

"Foram duas notificações, mas o conserto foi ineficiente. Esse volume absurdo de esgotos é inadmissível. Além da multa, o reparo precisa ser feito imediatamente", pontuou Eduardo Cavaliere, secretário de Meio Ambiente.



Publicidade

Durante a inspeção da secretaria, um homem pescava tilápias no esgoto. Ele teve sua rede apreendida e foi autuado.

Após a prefeitura fazer análises na Lagoa, por conta da mudança na coloração, forte cheiro e reclamação constante de moradores e frequentadores da área, o vazamento foi descoberto.

Publicidade

A Cedae foi multada com base no artigo que decreta que é passível de multa quem causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que "resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade".



A Secretaria de Meio Ambiente ressaltou que também encaminhará uma cópia do auto de infração e o relatório de vistoria, à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) para que a especializada apure as devidas responsabilidades.

Procurada pelo DIA, a Cedae ainda não se pronunciou.