Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi acometido pela covid-19 novamenteDivulgação

Publicado 26/07/2021 17:46 | Atualizado 26/07/2021 17:47

São Paulo - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou a gestão e a falta de "senso de urgência" do Ministério da Saúde nesta segunda-feira (26). Nesta semana, mais um atraso acontece na vacinação contra a Covid-19 por causa da falta de distribuição dos imunizantes pela pasta.



"O Ministério da Saúde tem 16 milhões de vacinas paradas em estoque e centenas de brasileiros morrendo diariamente por falta de vacinas. Vergonhosa essa falta de gestão e senso de urgência", escreveu Doria em seu Twitter.



Segundo a revista Exame, doses das vacinas estão paradas desde a semana passada, apenar de terem sido entregues dentro do prazo pelos laboratórios. No estoque, há sobretudo doses da e da Coronavac. Um novo lote de cerca de 1,5 milhão de doses da Coronavac também foi entregue nesta segunda pelo Instituto Butantan.



Mais cedo, o Ministério da Saúde publicou afirmou, também por meio de publicação no Twitter, que distribuiria a partir de hoje mais de 10 milhões de doses.