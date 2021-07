"O trânsito permanece liberado com acompanhamento de autoridades locais e a operação dos terminais segue normalmente", diz nota do Ministério da Infraestrutura e da Polícia Rodoviária Federal - Divulgação

"O trânsito permanece liberado com acompanhamento de autoridades locais e a operação dos terminais segue normalmente", diz nota do Ministério da Infraestrutura e da Polícia Rodoviária FederalDivulgação

A Polícia Rodoviária Federal não registra até o momento nenhum ponto de bloqueio, interdição ou manifestação em rodovia federal, informou em nota enviada ao Broadcast Agro. "A PRF segue seus trabalhos normalmente para garantir a mobilidade, conforme rotina diária", disse a PRF na nota.

Nesta segunda-feira, 26, caminhoneiros realizam protestos nas margens de rodovias do País, com extensão de faixas nos acostamentos e veículos paralisados em postos de combustíveis. Não há relatos de interrupção do fluxo das estradas tanto federais quanto estaduais.