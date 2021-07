Integrantes da Universal em Angola se rebelaram contra a direção brasileira da igreja e divulgaram um manifesto que acusa o comando geral de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e racismo - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Integrantes da Universal em Angola se rebelaram contra a direção brasileira da igreja e divulgaram um manifesto que acusa o comando geral de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e racismoFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 26/07/2021 15:43

Brasília - O vice-presidente Hamilton Mourão embarcou nesta segunda-feira, 26, em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com destino a Lima, no Peru, onde participará da posse de Pedro Castillo Terrones, recém-eleito presidente do país vizinho.

Representante do partido Peru Livre, de esquerda, Castillo Terrones é líder sindical e derrotou Keiko Fujimori no pleito presidencial realizado no último dia 19.



"Levamos ao país amigo nossos votos de felicidades. Que prossigamos na amizade e cooperação que sempre uniu o Brasil e o Peru", escreveu Mourão em seu perfil no Twitter. Na época da disputa eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a declarar preferência por Keiko.