Homem foi agredido por Policial Militar em um bar no Estado de Goiás - Reprodução

Publicado 26/07/2021 14:30

Um policial militar foi flagrado na noite do último sábado, 24, na cidade de Santa Terezinha de Goiás, norte do estado, agredindo um homem em um bar e segurando uma arma. Imagens que viralizaram nas redes sociais, mostram quando o agente público, que não estava fardado, começa a dar chutes e uma coronhada em outro cliente. O policial foi identificado como o tenente Wilson Silva Oliveira. O homem também é gerente de atendimento do Procon Goiás.

Após a divulgação das imagens, a Secretaria de Segurança Pública informou, por meio de uma nota, que exonerou Wilson do cargo que ocupava no Procon. Já a Corregedoria da PM-GO instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta do policial.

“A Secretaria de Segurança Pública de Goiás assegura que ações isoladas, que não condizem com as diretrizes das corporações e instituições que compõem esta pasta, são rigorosamente apuradas com as devidas punições aplicadas”, diz o comunicado. Até o momento, não há informações sobre o motivo da briga ter iniciado.



O policial deu dois chutes e empurrou o homem para trás, que não reage. Durante toda a gravação, o Wilson está com a arma na mão.

Após os chutes, o tenente bate a arma na cabeça do outro cliente. Em seguida, uma mulher entra na frente do militar e tenta acalmá-lo. Pessoas que estavam no bar afirmaram que o policial deixou o local depois da briga. Já o homem agredido, de acordo com testemunhas, foi levado para um hospital para cuidar do ferimento provocado pela coronhada.