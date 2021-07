Após a colisão, os caminhões pegaram fogo e uma pessoa não resistiu - Reprodução

Publicado 26/07/2021 13:46

Um acidente entre três carretas em um posto de gasolina resultou na morte de um motorista em Belo Horizonte, no bairro Maria Goretti, na noite do último domingo, 25. Após a colisão, a vítima não conseguiu sair a tempo do veículo faleceu carbonizada.



Segundo informações do portal do UOL, o fogo se alastrou pois os veículos estavam estacionados a cerca de 10 metros das bombas de combustíveis, próximo ao Anel Rodoviário. Após uma das carretas pegar fogo, os outros dois veículos próximos também se inflamaram. O caminhão em que a vítima se encontrava tinha placa AUD-4F05 e transportava sofás.

Ao todo, quatro carros do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas e o incêndio foi controlado. O posto foi desativado por questões de segurança.



Os Bombeiros não souberam informar se o veículo da vítima foi o primeiro a se acidentar. Possivelmente, um ajudante do falecido conseguiu escapar antes que o fogo se alastrasse. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram até o local e a causa do acidente está sob investigação.