Ela e o namorado, conhecido como André Japonês já tinham sido presos no dia 30 de junho. Na ocasião, por ser mãe de um bebê recém-nascido, Lorraine obteve o direito da prisão domiciliar. - Reprodução/Tv Record

Ela e o namorado, conhecido como André Japonês já tinham sido presos no dia 30 de junho. Na ocasião, por ser mãe de um bebê recém-nascido, Lorraine obteve o direito da prisão domiciliar.Reprodução/Tv Record

Publicado 25/07/2021 12:55 | Atualizado 25/07/2021 13:08

São Paulo - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decretou a prisão preventiva da traficante Lorraine Cutier Bauer Romeiro, de 19 anos, conhecida como “Gatinha da Cracolândia“, que foi presa por tráfico de drogas na quinta-feira, 22, identificada por investigação policial como uma das lideranças da venda de drogas no centro da capital. As informações são do Metrópoles .

Conhecida como "Gatinha da Cracolândia", ela foi capturada na cidade de Barueri. De acordo com a polícia, mais de 400 porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy, além de quase 100 frascos de lança-perfume foram apreendidos. Reprodução

Publicidade

A investigação apontou que Lorraine chegava a movimentar R$ 500 mil por mês com a venda de drogas na Cracolândia de São Paulo.

Segundo policiais, Lorraine Cutier Bauer Romeir, era arrendatária de uma barraca de drogas, chegava a movimentar R$ 30 mil ao dia com a venda de entorpecentes no centro de São Paulo. Com isso, ela ganhava R$ 6 mil por dia.

Publicidade

Antes da decretação da prisão preventiva, ela já havia sido detida temporariamente por 30 dias, na quinta-feira, em Barueri, em cumprimento a um mandado judicial. Lorraine foi presa em flagrante, com uma mochila cheia de drogas, durante operação da Polícia Civil de São Paulo na Cracolândia.

Segundo o delegado da Seccional do Centro de São Paulo, Roberto Monteiro, responsável pela prisão de Lorraine, ela agia como uma “liderança do tráfico” no local.



Em junho deste ano, Lorraine havia sido detida com entorpecentes escondidos no sutiã e na calcinha, também na área da Cracolândia. À época, acabou sendo liberada.