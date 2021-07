Borba-gato caçava, matava e escravizava indígenas - Reprodução

Publicado 25/07/2021 12:13 | Atualizado 25/07/2021 12:16

São Paulo - A Polícia Civil prendeu, na madrugada deste domingo, 25, um dos suspeitos de incendiar a estátua do Borba Gato, bandeirante conhecido pela caça e escravidão de indígenas e negros, que fica localizada na Zona Sul de São Paulo. Nas redes sociais, um grupo chamado "Revolução Periférica" publicou imagens com amontoado de pneus e o monumento já encoberto de fumaça

Durante investigação, equipes do 11º Distrito Policial (Santo Amaro) identificaram o motorista do caminhão que conduziu parte do grupo até local e transportou os pneus. A placa do veículo foi adulterada. As investigações prosseguem para identificar e localizar os demais autores.

Ainda neste sábado, agentes do 11º Distrito Policial e do 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) realizaram diligências em buscas de imagens e informações que ajudassem na identificação e localização dos autores.

De acordo com as primeiras informações, por volta das 13h30, um grupo desembarcou de um caminhão e espalhou pneus pela via e nos arredores do monumento, ateando fogo na sequência. Policiais militares e bombeiros chegaram rapidamente ao local e controlaram as chamas e liberaram o tráfego. Não houve feridos e nem detidos.

Na sexta-feira, 23, nas redes sociais, os membros do grupo divulgaram uma ação em que colaram cartazes com a pergunta "Você sabe quem foi Borba Gato?" em vários postes e muros da capital.

Ao longo dos anos, a estátua, que foi inaugurada em 1963 e tem autoria de Júlio Guerra, é duramente criticada e já foi alvo de protestos. Em 2016, manifestantes derrubaram um banho de tinta.

Os atos levam em conta o posicionamento contrário de exaltar bandeirantes. Isso porque eles eram responsáveis por muito mais que adentrar o território brasileiro. Também capturavam e escravizavam indígenas e negros encontrados pelo caminho, quando não os matavam em confrontos sangrentos, dissipando etnias. Estupraram e traficaram mulheres indígenas, além de roubar minas de metais preciosos nos arredores das aldeias.