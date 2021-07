Joice Hasselmann acredita ter sido vítima de atentado - Reprodução / TV Globo

Joice Hasselmann acredita ter sido vítima de atentado Reprodução / TV Globo

Publicado 26/07/2021 15:14

Brasília - Nesta segunda-feira (26), a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) vai prestar depoimento na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), em Brasília, sobre o suposto atentado que teria sofrido. A parlamentar também passará por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).



Hasselmann revelou ter aparecido com diversas escoriações no corpo na noite da última quinta-feira (22), mas disse não se lembrar de nada e acredita ter sido vítima de um atentado. A deputada afirmou ter acordado em uma poça de sangue com cinco fraturas no rosto, uma na costela, dente quebrado e queixo cortado.

Publicidade

"Agora, minhas dúvidas são: era para me dar um susto? Para querer me machucar? Para fazer algo pior? Isso que a gente precisa descobrir. Eu tenho duas suspeitas", disse ela ao portal Metrópoles na última sexta-feira (23), sem citar nomes.

Ontem, a jornalistas, Hasselmann afirmou que uma das pessoas que podem estar envolvidas no ato se trata de um parlamentar.

Publicidade

O suposto ataque foi comunicado à Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Segundo a deputada, a Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia de São Paulo também participarão das investigações.