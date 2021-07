Vice-presidente Hamilton Mourão e presidente Jair Bolsonaro - Agência Brasil

Publicado 26/07/2021 19:14

Nesta segunda-feira, 26, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou à atuação do vice Hamilton Mourão e afirmou que "por vezes" ele atrapalha o governo.



Em entrevista à rádio Arapuan, da Paraíba, o presidente afirmou que a função de vice é parecida com a de um cunhado.

"Ele tem um independência muito grande, por vezes atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual cunhado: você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado. Você não pode mandar o cunhado ir embora. Então, estamos com o Mourão sem grandes problemas, mas o cargo dele é muito importante para agregar. Dele, não, o cargo de vice é muito importante para agregar simpatias", disse Bolsonaro.

Na entrevista, o presidente afirmou que a escolha para o seu vice no ano que vem será feita com mais

cuidado e não "a toque de caixa", como disse ter feito nas eleições de 2018.



Bolsonaro afirmou que cogita a possibilidade de escolher um nordestino, um mineiro ou uma mulher, já

que ele considera essas alternativas perfis "agregadores".



"A escolha do meu vice na última foi muito em cima da hora, assim como a composição das bancadas, principalmente para deputado federal. Muitos parlamentares, depois de ganharem com o nosso nome se transformaram em verdadeiros inimigos. O vice é uma pessoa importante para agregar simpatia.

Mourão já se manifestou publicamente contrário ao Bolsonaro algumas vezes. Entre a mais recente é sobre o voto impresso. Diferentemente do presidente que defende a mudança no sistema eleitoral para ter eleições em 2002, o vice afirmou que o país não é "república de banana" e que haverá eleição mesmo sem voto impresso.

No mês passado, Mourão chegou afirmar em entrevista que sente "falta" de participar de reuniões com Bolsonaro e ministros do governo.

Na data, Bolsonaro havia se reunido com ministros, mas Mourão não recebeu o convite. “Não, não fui convidado. Sim, sinto falta. Sinto falta. A gente fica sem saber o que está acontecendo. É importante que a gente saiba o que está acontecendo, né? Paciência, né? C'est la vie [é a vida], como dizem os franceses", disse ele.