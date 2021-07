Marcelo Queiroga, ministro da Saúde - Reprodução/IG Minas Gerais

Marcelo Queiroga, ministro da SaúdeReprodução/IG Minas Gerais

Publicado 26/07/2021 18:44

Brasília - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira (26) que "logo, logo" não será mais necessário os brasileiros usarem máscaras de proteção à Covid-19.



“[Está] caminhando. A medida que o número de óbitos diminui e a gente avança na campanha de vacinação, logo, logo não precisaremos mais de máscara”, disse o ministro durante conversa com a imprensa no Palácio do Planalto.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já deu declarações contra o uso do equipamento e encomendou um estudo para avaliar a viabilidade de desobrigar o uso de máscaras por quem está vacinado ou já foi infectado pela Covid-19.



Em junho, após Bolsonaro defender o fim da obrigatoriedade das máscaras, Queiroga disse que “não havia pressa” para isso e que a medida deveria ser pautada na ciência.



O uso das máscaras segue sendo indicado por especialistas, mesmo entre pessoas vacinadas ou que já contraíram o vírus.