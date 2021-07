A polícia informou, ainda, que a jovem assumiu o lugar do namorado na chefia do tráfico. Segundo o delegado, ela "tinha voz de comando", era uma "traficante já experiente e se colocava muito bem nesse universo do tráfico". - Reprodução/Tv Record

A polícia informou, ainda, que a jovem assumiu o lugar do namorado na chefia do tráfico. Segundo o delegado, ela "tinha voz de comando", era uma "traficante já experiente e se colocava muito bem nesse universo do tráfico".Reprodução/Tv Record

Publicado 26/07/2021 18:06 | Atualizado 26/07/2021 18:07

Conhecida como a "Gatinha da Cracolândia", Lorraine Bauer Romeiro, de 19 anos, foi presa no dia 22 de julho em Barueri, São Paulo. Sob acusação de tráfico de drogas, Lorraine enviou uma carta escrita à mão para a mãe.



Na casa em que foi encontrada havia mais de 400 porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy, além de quase 100 frascos de lança-perfume.

Em carta divulgada pelo UOL, Lorraine pede para mãe não substituir a advogada que a representa, Ana Paula Muniz Soares, e faz desabafo.



"Oi, mãe. Eu sei que nesse momento eu não posso decidir nem pedir nada pra você. Mas eu preciso da Ana, eu preciso de uma advogada como ela, que tem coração, que tem sentimento. Desde antes de tudo isso ela já estava me ajudando. Antes de tudo ela foi a primeira a aparecer na delegacia. Ela está me confortando e me ajudando muito. Eu não posso te ver nem a [cita o nome da própria filha], então pelo menos preciso de alguém como ela. Te amo muito [emoji de coração]. Não esquece de mim".

Segundo a Polícia Civil, Lorraine ganhava cerca de R$ 6 mil por dia na Cracolândia , região central de São Paulo. A jovem está presa há quatro dias por suspeita de envolvimento com o tráfico.