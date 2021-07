Hélio Negão, Max de Moura, Jair Bolsonaro e Fabrício Queiroz posaram para foto no Maracanã - REPRODUÇÃO DE FACEBOOK

Publicado 25/07/2021 13:50 | Atualizado 25/07/2021 16:26

Rio - Em uma postagem nas redes sociais neste domingo (25), Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, chama os amigos do presidente de 'papagaios' e 'águas de salsicha' que se afastaram. O ex-braço direito do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) aparenta estar amargurado com aliados atuais do mandatário.

"É! Faz tempo que eu não existo para esses três papagaios aí! Águas de salsicha literalmente! Vida segue", escreveu Queiroz, em uma foto no Maracanã durante uma partida entre Fluminense e Palmeiras, no dia 25 de julho de 2018. Naquele ano, o escândalo das supostas rachadinhas praticadas no gabinete de Flávio Bolsonaro estourou e se tornou o primeiro abalo do presidente, antes mesmo da posse, em janeiro de 2019.

Na foto estão, além de Queiroz, o próprio presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Hélio Negão (PSL-RJ), o assessor especial da presidência, Max de Moura, e um assessor de Flávio Bolsonaro.

Além de publicar a legenda com críticas aos aliados de Bolsonaro, Queiroz também respondeu comentários de pessoas no Facebook. Um dos seguidores escreveu que o afastamento "faz parte". Queiroz foi duro: "faz falta de caráter, isso sim". Outra internauta diz que "espera que esse parasita não seja reeleito". O ex-assessor parece concordar. "Vamos com tudo".

* Com informações do iG