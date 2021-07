Joice Hasselmann - Reprodução

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) disse que a Polícia Civil realizou perícia no apartamento dela em Brasília nesta terça-feira (27) , em relação ao suposto ataque sofrido pela parlamentar na última semana.

Em suas redes sociais, a deputada afirmou que os agentes encontraram falhas de segurança no prédio, além da falta de câmeras nas escadas do edifício e entradas dos apartamentos.

"Polícia Civil fez agora longa perícia no meu apto com o que há de mais moderno em investigação. Também recolheu materiais para análise. Essa investigação vai até o fim", escreveu.

"Já disse com todas as letras que isso não é coisa de amador, mas de profissional. Ninguém entraria na casa de uma parlamentar para agredi-la dando 'tchauzinho' para a câmera do térreo ou do elevador, tento tantos pontos cegos no prédio", acrescentou.

"Não terei o mesmo destino de PC Farias", disse ela em referência ao tesoureiro de campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello, encontrado morto na casa da namorada em 1996. A morte de Farias foi considerada um homicídio seguido de suicídio, mas perícias independentes acreditavam que ele foi assassinado.



Polícia Civil fez agora longa perícia no meu apto com o que há de mais moderno em investigação. Tbm recolheu materiais para análise. Essa investigação vai até o fim. A PC tbm viu as falhas de segurança do prédio. NÃO EXISTEM CÂMERAS DE SEGURANÇA NAS ESCADAS E ENTRADAS DOS APTOS. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) July 27, 2021

A parlamentar também disse que entregará seu sigilo telefônico aos policiais e que vai fazer outros boletins de ocorrência ainda nesta semana.

"Vou até as últimas consequências. Entregarei meu sigilo telefônico (que já estava à disposição) para as polícias. Faço questão que os delegados vejam as mensagens. Outros boletins de ocorrência e notícias crime serão feitos essa semana. É muito material que está sendo levantado", concluiu.