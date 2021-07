Ossada de mulher foi encontrada em jardim de casa em Ubatuba - Arquivo pessoal

Publicado 27/07/2021 16:16 | Atualizado 27/07/2021 16:18

São Paulo - Um caso macabro chocou uma família moradora de Ubatuba, em São Paulo. Pai e filho, que não tiveram os nomes revelados, encontraram a ossada da proprietária da casa que alugavam enterrada no jardim. O caso aconteceu em janeiro deste ano, mas foi revelado nesta terça-feira (27) pela BBC News Brasil.

De acordo com a publicação, a professora aposentada estava desaparecida desde 2013 e os inquilinos do imóvel que ela residia a encontraram após resolverem fazer uma reforma no jardim. "Na hora (que encontramos o corpo), falei: achamos a dona da casa. Fiquei sem reação. Foi horrível, você não quer acreditar que aquilo tá acontecendo contigo. Parece que o tempo congela. Passa um milhão de coisas na cabeça. Perde o chão", disse o homem em entrevista à BBC.

Depois de acharem a ossada, os inquilinos chamaram a polícia e o inquérito do desaparecimento da professora foi reaberto. Uma análise da arcada dentária confirmou que a ossada era realmente da antiga dona da casa.

A professora aposentada sumiu em 2013 e desde então seus resto mortais não haviam sido encontrados. De acordo com a polícia, na época do seu desaparecimento, somente o carro da vítima foi localizado. O veículo foi abandonado em outro bairro após uma batida e dentro estavam objetos pessoais da idosa.