Caso teria acontecido nesta rua em Igarapé (MG) Reprodução

Publicado 27/07/2021 20:26 | Atualizado 27/07/2021 20:27

Belo Horizonte - Suspeito de agredir e tentar esfaquear esposa em Igarapé, Minas Gerais, foi preso na madrugada desta terça-feira, 27. A mulher teria voltado da academia e se negou a fritar um pedaço de torresmo para o marido.



João Batista dos Santos, de 41 anos, também ficou zangado pelo celular da esposa estar no silencioso e tentou pegar o telefone da vítima. A mulher conta que o marido deu uma facada na porta do banheiro após ela e o filho de cinco anos se esconderem do homem no local.

Segundo a Polícia Militar, a esposa relatou uma agressão do marido quando ela ameaçou ligar para a polícia.

A mulher revela que depois que arrumou um emprego, o marido começou a ameaçá-la constantemente. Além disso, ela conta que João Batista dos Santos sempre teve dela com o uso do celular e das roupas que ela usava.

João foi preso e levado para a Delegacia de Plantão de Betim, em Belo Horizonte.