Matheus Crivella, o NovinhoDivulgação

Publicado 12/07/2021 17:17 | Atualizado 12/07/2021 17:24

Matheus Crivella, mais conhecido como Novinho no mundo dos realities, fez uma participação no "Acapulco Shore", da MTV, e chocou as gringas do reality por causa do tamanho do seu pênis.



"De repente deu até água na boca. Sabia que não estava enganada pelo tamanho do pacote", disse a participante Diana ao ver Novinho e ir correndo contar para outras amigas do reality.



As confinadas, então, pediram a Novinho para mostrar o pênis. "Ela me disse e eu quero comprovar", disse Fer. Novinho ficou nu na frente das participantes e chocou as amigas. "O do Chile (participante) é grande, mas o do Novinho é o dobro. O tamanho da sua escopeta em repouso é o mesmo da do Chile acordada", concluiu Fer.



O vídeo foi divulgado pelo perfil da MTV Brasil no Instagram e causou burburinho entre ex-participantes do "De Férias com o Ex". "Beijos da ex", disse Sarah Fonseca. "Escopeta", pontuou Nakagima aos risos. O Brasil vai ganhar uma versão do Acapulco Shore neste ano. A MTV está gravando o "Rio Shore", no Rio de Janeiro (RJ).









