caboclo - Divulgação/CBF

cabocloDivulgação/CBF

Publicado 28/07/2021 17:17 | Atualizado 28/07/2021 17:18

Rio - Autor da sentença que anulou a eleição de Rogério Caboclo para presidente e vices na CBF, o juiz Mario Cunha Olinto Filho, emitiu nesta quarta-feira (28), outra decisão que amplia a força dos interventores da entidade que serão nomeados. A informação é do portal "UOL".

Em primeira na Justiça do Rio, a nova sentença é em resposta aos embargos de declarações feitos pelo Ministério Público. Olinto Filho esclarece que os interventores, a princípio, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim e o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, poderão definir diretores e o secretário-geral da CBF, além de indicar qual dos vices ficará à frente da entidade até a realização de uma nova eleição.

Publicidade

Além disso, estabeleceu que na próxima terça-feira (3), Landim e Reinaldo prometeram anunciar uma posição conjunta. Em caso de serem os interventores, está proibida a condição de se candidatarem a cargos na CBF no pleito, ao qual o pleito terá que ser organizado. No mesmo dia está marcada a assembleia geral da qual as federações estarão presentes para chancelar ou não uma decisão de afastamento permanente que deve vir da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro contra o Rogério Caboclo.

"Lembro que não se aplica qualquer eventual impedimento regimental ou legal a qualquer dos interventores (ressalvado o compromisso de não concorrerem na próxima eleição), já que se trata de situação totalmente excepcional, não estando a assumir cargos ou funções definitivas", disse Olinto Filho.