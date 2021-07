Brasil venceu no vôlei de praia - AFP

Publicado 29/07/2021 10:48 | Atualizado 29/07/2021 11:21

Tóquio - Cotados ao pódio olímpico em Tóquio, Alison e Álvaro Filho espantaram a zebra e avançaram direto às oitavas de final do torneio masculino do vôlei de praia. Nesta quinta-feira, eles bateram os holandeses Robert Meeuwsen e Alexander Brouwer por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/19, e passaram para o mata-mata.

Os dois haviam estreado com vitória por 2 sets a 0 sobre os argentinos Azaad e Capogrosso, mas perderam o duelo seguinte para os americanos Lucena e Daulhausser por 2 a 1.

Assim como no feminino, os adversários dos brasileiros nas oitavas de final serão definido depois das partidas desta sexta-feira.