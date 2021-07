Hugo Calderano - Foto: Miriam Jeske / COB

Hugo Calderano
Foto: Miriam Jeske / COB

Publicado 28/07/2021 19:55

Rio - Após conseguir o feito histórico de um atleta de tênis de mesa avançar às quartas de final dos Jogos Olímpicos, Hugo Calderano agradece apoio da torcida após ter sido eliminado para o alemão Dimitrij Ovtcharov, nas Olimpíadas.

"Hoje não deu. Obrigado por jogarem junto comigo e continuarem acreditando. Muito orgulho por levar o tênis de mesa do Brasil às quartas de final de uma Olimpíada. Vamos por mais!", disse o atleta em sua rede social.

Após abrir vantagem contra Ovtcharov, o atleta brasileira levou virada por 4 a 2 e foi derrotado no tênis de mesa. No entanto, Calderano ainda vai disputar o torneio por equipes, ao lado de Tsuboi e Vitor Ishy, no próximo domingo.