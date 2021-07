Tricampeão olímpico, o Brasil tem aprendido a lidar com a pressão de busca o quarto ouro em Tóquio - Júlio Cesar Guimarães/COB

Tricampeão olímpico, o Brasil tem aprendido a lidar com a pressão de busca o quarto ouro em TóquioJúlio Cesar Guimarães/COB

Publicado 28/07/2021 19:40

Rio - Após a derrota do Brasil para a Rússia no vôlei, por 3 a 0, o levantador Bruninho, por meio de sua rede social, publicou uma foto lamentando a partida pela terceira rodada das Olimpíadas. "As derrotas machucam e frustram quando não conseguimos jogar".

"Mas é reconhecer o mérito do adversário, entender que precisamos evoluir e entrar com a faca nos dentes contra os EUA! Juntos sempre", disse o atleta em sua rede social.

A seleção brasileira masculina de vôlei ocupa a terceira colocação do Grupo A, com cinco pontos, atrás de Rússia, com nove, e EUA, com seis. Na próxima rodada, o Brasil enfrenta os Estados Unidos, nesta quinta-feira, às 23h05.