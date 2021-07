Novak Djokovic, número 1 do mundo, busca a sua primeira medalha olímpica no simples de tênis - AFP

Novak Djokovic, número 1 do mundo, busca a sua primeira medalha olímpica no simples de tênisAFP

Publicado 28/07/2021 18:22

Tóquio - Classificado para as quartas de final do simples e das duplas mistas das Olimpíadas de Tóquio, o tenista Novak Djokovic foi na contramão do discurso de outras estrelas da competição, como a ginasta americana Simone Biles e a tenista japonesa Naomi Osaka, que admitiram o peso da pressão de conquistar a medalha de ouro no Japão. Número 1 do mundo, o sérvio revelou que considera essa sensação um privilégio para todo atleta de alto rendimento.

"A pressão é um privilégio. Sem pressão não há esporte profissional. Se você quer estar no topo do jogo, é melhor começar a aprender a lidar com a pressão. E como lidar com aqueles momentos dentro de quadra, mas também fora dela, todas as expectativas", avaliou.

Embalado, Djokovic busca o inédito Golden Slam na carreira, que é a soma dos principais torneios de tênis na temporada com a medalha de ouro. Campeão do do Australian Open, de Roland Garros e de Wimbledon em 2021, ele sonha com a primeira medalha de ouro em sua quarta participação em Olimpíadas.

Nos Jogos de Pequim, em 2008, ele conquistou o bronze, mas ficou sem medalhas em Londres-2012 e no Rio-2016. Para alcançar o feito, o sérvio ainda precisaria vencer o US Open, que começa no final de agosto, para igualar o icônico feito da alemã Steffi Graf, em 1988.

"Eu aprendi, desenvolvi o mecanismo de como lidar com isso de forma que não me distraia e não me canse. Sinto que tenho experiência suficiente para aprender a pisar na quadra e jogar meu melhor tênis", disse Djokovic.