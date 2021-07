Brasil x Arábia Saudita - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 28/07/2021 18:24

Rio - Após a eliminação da seleção argentina no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o atacante Richarlison, da seleção brasileira olímpica, provocou os argentinos nesta quarta-feira em sua rede social.

O jogador usou como referência uma música bastante conhecida dos torcedores: "Mil gols, só Pelé. Quem tem mais tem 5", para provocar os argentinos após a eliminação. Além disso, o jogador publicou uma foto de Pelé e do ex-atacante Denílson segurando os troféus mundiais do Brasil.

A provocação começou na estreia brasileira nos Jogos Olímpicos, quando o atacante virou alvo de provocações de jogadores argentinos após os três gols na vitória sobre a Alemanha por 4 a 2. "E na final?", disse o meio-campo Paredes, em referência à atuação do jogador na final da Copa América, quando a Argentina conquistou o título sobre o Brasil por 1 a 0, com gol do meia-atacante Di María.

A Argentina foi eliminada na fase de grupos das Olimpíadas com o empate por 1 a 1 com a Espanha. Dessa forma, a seleção ficou na terceira colocação do Grupo C, atrás de Espanha e Egito. Na próxima fase, o Brasil encara o Egito, pelas quartas de final, às 7h, no sábado (31).