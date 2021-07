Confusão aconteceu na partida entre Argentina e Espanha - Reprodução

Publicado 24/07/2021 11:43 | Atualizado 24/07/2021 11:44

Rio - A partida entre Espanha e Argentina no hóquei masculino terminou em confusão em Tóquio. No última quarto da partida, o argentino Lucas Rossi acertou o taco na cabeça do espanhol David Alegre no momento em que o adversário estava caído no chão. Após o ocorrido, houve um tumulto generalizado.

A equipes estavam empatando em 1 a 1, quando tudo aconteceu. Devido ao forte calor no Japão, Allegre desabou e foi até acudido por um atleta argentino. Foi nesse momento que Rossi chegou para tirar satisfação com o espanhol e acertou o taco na sua cabeça.



Apesar da agressão e das trocas de empurrões entre os jogadores argentinos e espanhóis, ninguém foi expulso. A Espanha volta a campo no domingo para enfrentar a Nova Zelândia, enquanto a Argentina enfrenta o Japão, dono da casa.