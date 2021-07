Lionel Messi - AFP

Rio - O craque Lionel Messi passou por um susto ao embarcar para suas férias após o título da Copa América. Segundo o jornal "The Sun", o voo do craque para a Espanha atrasou após um homem alegar estar com uma bomba na mala no aeroporto de Rosário.

Após a ameaça, a segurança do aeroporto evacuou o local e suspendeu todos os voos, inclusive o de Messi. O astro do Barcelona viajava com a família em um jatinho particular.

Felizmente, a ameaça não foi confirmada. Cerca de uma hora depois, os voos voltaram a decolar normalmente.