Bruninho Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 02:00

Depois do choque da perda do amigo e parceiro Leandro Lima, morto recentemente, cantor Bruninho decidiu dar seguimento ao projeto da dupla, que era gravar um EP agora em 2021. Além de voltar aos palco em carreira solo, os planos é entrar nos estúdios de gravação com músicas próprias até como homenagem ao companheiro. "Estou trabalhando para isso. Eu componho pouco, mas tenho amigos e parceiros nesta estrada de muitos anos". Bruninho e Leandro Lima estavam juntos há um ano e meio e faziam shows em várias casas de shows do Rio com um repertório, que mesclava covers de artistas como Preta Gil, Seu Jorge, entre outros, e canções gravadas pela dupla.