Brazil's Eduarda Santos Lisboa (L) and partner Agatha Bednarczuk celebrate winning their women's preliminary beach volleyball pool C match between Brazil and Canada during the Tokyo 2020 Olympic Games at Shiokaze Park in Tokyo on July 29, 2021. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)AFP

Publicado 29/07/2021 09:59 | Atualizado 29/07/2021 11:36

Japão - A dupla brasileira formada por Ághata e Duda venceu o duelo contra as canadeneses Heather Bansley e Brandie Wilkerson. Em confronto realizado no Shiokaze Park, palco do vôlei de praia na Olimpíada de Tóquio, elas levaram a melhor e derrotaram as rivais por 2 sets a 0 (parciais de 21/18 e 21/18).

A dupla precisava do resultado positivo, após a derrota na partida anterior. Com isso, as brasileiras não começaram muito bem, mas com o tempo durante a partida conseguiram buscar a vitória sobre as rivais norte-americanas.

Com o resultado, a parceria nacional avançou para a fase de oitavas de final. As adversárias ainda serão definidas com os jogos desta sexta.