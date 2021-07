Brasil tem desafio nesta sexta-feira no futebol feminino - AFP

Publicado 29/07/2021 12:51

Rio - Após um dia incrível de muita emoção com medalhas femininas, o Brasil poderá viver mais momentos de conquistas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Este sétimo dia de disputas tem a estreia do atletismo, duas possibilidades de garantir ao menos o bronze no boxe e também o confronto eliminatório do futebol feminino contra o Canadá.

NOITE DESTA QUINTA-FEIRA (Dia 29/07)

21h00 - Handebol - Masculino - Brasil enfrenta a Argentina

21h00 - Rúgbi - Feminino - Brasil enfrenta a seleção de Fiji

21h15 - Atletismo - Salto em Altura - Masculino - Com a presença de Fernando Ferreira e Thiago Moura

21h15 - Remo - Skiff simples - Masculino - Com a presença de Luca Verthein

21h30 - Atletismo - 3000m com obstáculos - Masculino - Com a presença de Altobeli da Silva

22h00 - Ciclismo - Corrida - Masculino - Com a presença de Renato Rezende

22h45 - Atletismo - 400m com barreiras - Masculino - Com a presença de Alison dos Santos e Marcio Teles

23h00 - Vôlei de Quadra - Masculino - Brasil enfrenta os Estados Unidos

MADRUGADA DESTA SEXTA-FEIRA (DIA 30/07)

00h05 - Vela - 49er - Masculino - Com a presença de Marco Grael/Gabriel Borges

00h05 - Vela - 470 - Masculino - Com a presença de Henrique Haddad e Bruno Bethlem

00h15 - 470 - Feminino - Com a presença de Fernanda Oliveira e Ana Barbachan

00h15 - Atletismo - 100m rasos - Feminino - Com as presenças de Rosângela Santos e Vitória Cristina Rosa

00h40 - Judô - Masculino - Acima de 100 Kg - Com a presença de Rafael Silva

00h40 - Judô - Masculino - Acima de 78 Kg - Com a presença de Maria Suelen Altheman

01h24 - Boxe - Masculino - Quartas de final - Keno Marley enfrenta o Benjamin Whittaker (Luta que vale a garantia de no mínimo bronze)

02h00 - Canoagem Slalom - K1 - Masculino - Com a presença de Pepê Gonçalves

02h35 - Vela - Laser - Masculino - Com a presença de Robert Scheidt

02h45 - Vela - 49er FX - Feminino - Com a presença de Martine Grael/Kahena Kunze

03h00 - Saltos Ornamentais - Trampolim 3m - Feminino - Luana Lira

05h00 - Boxe Feminino - Peso Leve - Beatriz Ferreira enfrenta Wu Shih-Yi

05h00 - Futebol Feminino - Brasil enfrenta o Canadá

MANHÃ DESTA SEXTA-FEIRA (DIA 30/07)

07h12 - Natação - 50m livre masculino - Com a presença de Bruno Fratus

07h15 - Atletismo - Salto triplo - Feminino - Com a presença de Núbia Soares

07h24 - Natação - 50m livre feminino - Com a presença de Etiene Medeiros

07h25 - Atletismo - Arremesso de peso - Feminino - Com a presença de Geisa Arcanjo

07h40 - Boxe - Peso Pesado - Abner Teixeira encara o jordaniano Hussein Iashaish (vitória garante no mínimo o bronze)

07h49 - Natação - 1500m livre - Masculino - Com a presença de Guilherme Costa

08h00 - Atletismo - Revezamento 4x400m rasos - Misto - Com as presenças de Anderson Henriques, João Henrique Falcão, Pedro Burmann, Tiffani Marinho, Tabata Vitorino e Geisa Coutinho

09h00 - Vôlei de Praia - Masculino - Evandro e Bruno Schmidt enfrenta os poloneses Bryl e Fijalek

09h50 - Natação - 4 x 100m medley - Masculino - Com as presenças de Felipe Ferreira Lima, Guilherme Dias Masse Basseto, Matheus Ferreira de Moraes Gonche e Vinicius Lanza

