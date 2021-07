Macris, levantadora da seleção feminina de vôlei - Getty Images

Publicado 29/07/2021 14:29

Tóquio - A seleção feminina de vôlei conseguiu sua terceira vitória nos Jogos Olímpicos. Na manhã desta quinta-feira, as comandadas de Zé Roberto bateram as donas da casa por 3 sets a 0, na Ariake Arena. Apesar da ótima vitória, surgiu uma notícia preocupante para a sequência do torneio. Conhecida como "Fada Vegana", a levantadora Macris sofreu uma entorse no tornozelo e precisou de ajuda para deixar a quadra.

Segundo o médico da seleção feminina, Júlio Nardelli, a jogadora do Minas Tênis Clube já começou o tratamento e fica agora em observação: "A Macris já está fazendo tratamento fisioterápico, vai ser acompanhada de perto e vamos realizar uma ressonância entre hoje (quinta-feira) e amanhã (sexta)", disse.

A lesão aconteceu no terceiro set. Reserva da seleção para a posição, Roberta entrou para substituir a camisa 8 da equipe de Zé Roberto Guimarães, que confia no retorno de Macris para a reta final da competição.

"A preocupação é grande mas acho que vai dar tudo certo, não inchou tanto o pé e ela vai fazer uma ressonância em breve para ver. Tomara que não tenha acontecido nada", disse.

O próximo compromisso das brasileiras será contra a Sérvia, neste sábado, às 4h25 (de Brasília).