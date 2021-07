Italo Ferreira levou o ouro no surfe - AFP

Publicado 29/07/2021 19:03

Rio - O atleta Italo Ferreira, medalhista olímpico e primeiro surfista que conquistou o ouro pela modalidade nas Olimpíadas, desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Após o desembarque, o atleta conversou com os jornalistas e comemorou mais uma vez a vitória na praia de Tsuriganaski, no Japão.

"Eu não tava lá só pra participar, eu me preparei bastante para que pudesse ter boas performances, e não tivesse dúvidas na minha cabeça. É uma grande conquista, sem dúvida. Deus realizou o meu sonho. Fui nessa missão de vencer o campeonato. Sabia que era uma grande oportunidade, tanto pra minha carreira quanto pra conquista pessoal. Lembrar de onde eu vim, o que eu me tornei hoje, é gratificante demais", disse Italo Ferreira.

Além disso, o medalhista olímpico comentou sobre a repercussão que teve após a vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio. "Eu fiquei em choque quando entrei nas redes sociais e vi[a repercussão]. Tem uma pressão, mas eu não senti, estava muito feliz e confiante. Depois que acabou o evento e vi o quanto repercutiu. Me sinto muito honrado".

Após a eliminação de Gabriel Medina em uma bateria polêmica contra Kanoa Igarashi, Italo lamentou por não ter feito a final com o brasileiro no surfe.

"A gente podia ter feito a final juntos, mas ele [Medina] fez uma grande performance, no campeonato inteiro. Todo mundo que estava lá tem um pedaço dessa história. Essa medalha é pra galera que estava lá e ama o surfe", disse Italo Ferreira.